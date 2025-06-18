شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الدنمارك يستقبل السفير المصرى ويشيد بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الملك فريدريك العاشـر ملك مملكة الدنمارك السفير محمد كريم شريف يوم 17 يونيو بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله كسفير لجمهورية مصر العربية لدى مملكة الدنمارك، حيث أعرب العاهل الدنماركى عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الماضية، تتويجا بزيارة الدولة التى أجراها رئيس الجمهورية إلى مملكة الدنمارك فى ديسمبر 2024 والتى تعتبر الأولى من نوعها منذ تأسيس العلاقات الثنائية فى عام 1922 ومنذ بدء التمثيل المصرى المقيم فى عام 1958.

فى هذا السياق، أعرب الملك عن إعجابه بما لمسه من حكمة السيد رئيس الجمهورية فى التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، وأبدى تطلعه لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين تحت مظلة إتفاقية التعاون الإستراتيجى الموقعة خلال الزيارة الرئاسية وكذا مجلس الأعمال المصرى الدنماركى اللذان يعتبرهما بمثابة حجر الزاوية للمزيد من التعاون المأمول خلال الفترة القادمة ولمواجهة التحديات المشتركة.



من جانبه، أعرب السفير المصرى عن شكره لجلالة الملك ومن قبله جلالة الملكة الأم/ مارجريت الثانية ورئيسة الوزراء/ ميتا فريدريكسن والوزراء الدنماركيين على الدعم الذى قدموه لتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية.

وجدد السفير المصرى الدعوة لجلالته وجلالة الملكة للقيام بزيارة دولة إلى مصر، وأعرب عن تقديره لتشريفه بالحصول على ثانى أعلى وسام دنماركي "وسام/دانبروج" لجهوده فى دعم العلاقات الثنائية وإتمام زيارة السيد الرئيس التاريخية للدنمارك فى ديسمبر 2024.



وقد استعرض السفير كريم شريف مواقف مصر الثابتة من التطورات فى الشرق الأوسط متناولا مجمل المستجدات الجارية والجهود التى تبذلها مصر لخفض التصعيد بالمنطقة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطق.