شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: نسعى لحل أزمة نادى بنها بعد قرار إزالته وإيجاد بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن نادي اتحاد العمال بمدينة بنها يواجه خطر الإزالة بعد أن قررت محافظة القليوبية هدمه ضمن خطة تطوير عمراني، مؤكدا أن الاتحاد يتحرك حاليا للتواصل مع المسؤولين من أجل إيجاد حل أو بديل مناسب يحافظ على حقوق العمال.

وأضاف مرسال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النادى ظل لسنوات طويلة يخدم عمال محافظة القليوبية وأسرهم، وكان يمثل متنفسا اجتماعيا وثقافيا لهم، لكن قرار الإزالة فوجئ به الاتحاد، مشيرا إلى أنهم عرضوا صورا توثق حالة النادي قبل وبعد، في محاولة لوقف القرار أو توفير بديل يليق بالعمال.

وأوضح الأمين العام للاتحاد، أن وفدا من القيادات العمالية ضم كل من عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعيد مرسال الأمين العام، وعبد الرحمن عبد الغني رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ورئيس اتحاد عمال القليوبية، قد توجه فور علمه بالأمر إلى مقر النادي، لمتابعة الموقف على الأرض والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تحفظ حقوق العمال دون التعارض مع خطط الدولة التنموية.

وتابع مرسال: "نحن لسنا ضد مشروعات الدولة والتطوير، بل ندعمها ونقدر خطط التنمية، ولكن في الوقت نفسه نتمسك بحق العمال في وجود أماكن تليق بهم.



أعمال الإزالة



أعمال الإزالة