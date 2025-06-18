شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تساعد مسنا فى نقله للمستشفى بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

فى لفتة إنسانية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من مساعدة مُسن غير قادر على الحركة ونقله من مسكنه لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.. تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بطلب المساعدة فى نقل (أحد الأشخاص "مسن" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج لعدم قدرته على الحركة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية لمحل البلاغ ، وتم المساعدة فى إنزال المذكور من مسكنه ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطن المذكور وتقدم بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية استغاثته.



الداخلية تساعد مسنا