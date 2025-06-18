شكرا لقرائتكم خبر عن وقفات احتجاجية للمحامين أمام المحاكم اعتراضا على الرسوم القضائية والان مع تفاصيل الخبر

نظم عدد من المحامين بالمحاكم المختلفة، وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، بمقر المحاكم الابتدائية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، واستجابةً للدعوة التي وجهها مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المشترك مع نقباء الفرعية، ضمن القرارات التصعيدية المتفق عليها.



وفي هذا الإطار، نظم محامو شمال البحيرة، والإسكندرية، ومطروح ، وشمال الشرقية، والمنوفية، وشمال أسيوط، وشمال الجيزة، كفر الشيخ، وجنوب البحيرة، وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.