شكرا لقرائتكم خبر عن إيران توجه تحذيرا بإخلاء عدة مناطق فى حيفا شمال إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت إيران تحذيرا بإخلاء عدة مناطق في حيفا شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه طلب من إدارة ترامب تقديم إحاطة لكامل أعضاء المجلس بشأن الوضع بين إيران وإسرائيل.

في السياق، قال وزير الخارجية الصيني، إن هجوم إسرائيل على إيران ينتهك القانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية.