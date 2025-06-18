شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: منصة وزارة الأوقاف ستكون أكبر منصة خطاب دينى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ، أن منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة تتضمن 60 ألف صفحة من محتوي دقيق وتم صياغته صياغة علمية، وستكون أكبر منصة خطاب ديني فى العالم.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق وزارة الأوقاف للمنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف.



