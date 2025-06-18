- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام 2025 عبر موقع الوزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأربعاء، 18 يونيو 2025 05:54 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى نتائج الطلاب المصريين المقيمين في الخارج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/ 2025 الدور الأول، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي من هنـــــــا.
وتشير الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي بلغ 113,743 طالبًا وطالبة بجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى الثانوى.
رابط نتائج امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز