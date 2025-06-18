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إعلان نتائج امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام 2025 عبر موقع الوزارة

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  • إعلان نتائج امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام 2025 عبر موقع الوزارة 1/2
  • إعلان نتائج امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام 2025 عبر موقع الوزارة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 18 يونيو 2025 05:54 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى نتائج الطلاب المصريين المقيمين في الخارج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/ 2025 الدور الأول، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي من هنـــــــا.

 

وتشير الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي بلغ 113,743 طالبًا وطالبة بجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى الثانوى.


رابط نتائج امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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