شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام 2025 عبر موقع الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى نتائج الطلاب المصريين المقيمين في الخارج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/ 2025 الدور الأول، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي من هنـــــــا.

وتشير الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي بلغ 113,743 طالبًا وطالبة بجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى الثانوى.