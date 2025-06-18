شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنه سيتم إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك يوم الأربعاء المقبل، والتى تتضمن أكثر من 40 قضية تحتاج لتصحيح المفاهيم.



وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة تتضمن 60 ألف صفحة من محتوي دقيق وتم صياغته صياغة علمية، وستكون أكبر منصة خطاب ديني فى العالم.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق وزارة الأوقاف للمنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف.



