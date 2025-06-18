شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إسرائيل تسيطر على أجواء إيران.. وقد أضرب المنشآت النووية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران فقدت فعليًا قدراتها الدفاعية الجوية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسيطر حاليًا على الأجواء الإيرانية بشكل تام، وتخوض ما وصفه بـ"معركة ناجحة".

وأضاف ترامب خلال تصريحات للصحفيين: "قد أقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا أقوم بذلك، لكن كان على إيران أن تتفاوض معنا عندما كانت لديها فرصة.. الآن الوضع مختلف تمامًا".

وألمح ترامب إلى هشاشة الموقف العسكري الإيراني، قائلاً: "لا أعلم إلى متى يمكنهم الصمود".