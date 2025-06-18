شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الموازنة العامة تتضمن احتياطيات لاستيعاب أى طوارئ أو أزمات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن وضع الموازنة العامة يتم على تخصيص احتياطات عامة فى الموازنة لاستيعاب الصدمات والطوارئ.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، رسالة للتجار قائلا"" لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار فى الأسواق ونحذر من أي محاولات لاستغلال الوضع ورفع الأسعار ".



وأوضح إنه سيتم عقد اجتماع غدا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم.