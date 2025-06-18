شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ردا على سؤال حول المرشد الإيرانى: حظا سعيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على سؤال صحفي حول المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "حظًا سعيدًا".

كما كشف ترمب أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الاستمرار"، في إطار الهجمات الحالية التي تشنها تل أبيب على طهران.

وأشار إلى أن "صبر واشنطن قد نفد بالفعل"، لكنه عاد وألمح إلى إمكانية التوصل إلى تسوية، قائلًا: "إيران تريد إبرام صفقة معنا".

وتأتي تصريحات ترامب ضمن سلسلة مواقف تصعيدية قال فيها إن "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا" بشأن إيران، مؤكدًا أن واشنطن "نفد صبرها" ولن تتسامح مع ما وصفه بـ"تهديدات التدمير".