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رئيس الوزراء للتجار: لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار ونحذر من استغلال الوضع

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رئيس الوزراء للتجار: لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار ونحذر من استغلال الوضع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 18 يونيو 2025 06:12 م

وجه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، رسالة للتجار قائلا: " لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار فى الأسواق ونحذر من أى محاولات لاستغلال الوضع ورفع الأسعار ".


وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع غدا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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