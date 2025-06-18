شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للتجار: لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار ونحذر من استغلال الوضع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 18 يونيو 2025 06:12 م
وجه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، رسالة للتجار قائلا: " لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار فى الأسواق ونحذر من أى محاولات لاستغلال الوضع ورفع الأسعار ".
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع غدا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم.
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