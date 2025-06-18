شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: مطلوب من إيران الاستسلام غير المشروط.. وقد يحدث تطورات نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في ما يتعلق بإيران، مرجحًا أن يحدث تطورات كبيرة قبل نهاية هذا الأسبوع"، في إشارة إلى التصعيد الجاري في المنطقة.

أضاف ترامب خلال تصريحاته للصحفيين: "إيران تواصلت معنا مؤخرًا، وأعربت عن رغبتها في التفاوض… بل واقترحوا المجيء إلى البيت الأبيض مباشرة".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الشرط الوحيد الذي تقبله واشنطن هو "الاستسلام غير المشروط" من جانب إيران.