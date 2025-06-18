شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نؤمن احتياجات الغاز بنهاية الشهر وزيادة الإنتاج المحلى فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تؤمن احتياجات الغاز الطبيعي بنهاية هذا الشهر وزيادة معدلات الإنتاج المحلي فى أغسطس المقبل، متابعا،" نهدف أن تكون خطوات الدولة المصرية استباقية وليست رد فعل".



وأوضح أنه تم التواصل مع المصانع التي تم وقف الغاز عنها وتعويضها عن هذه الفترة.