شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية ، شراء العقارات والمركبات).

هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70) مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



