شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الفترة الحالية لدينا أعلى مخزون استراتيجى للسلع يتجاوز 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الفترة الحالية لدينا أعلي مخزون استراتيجي لكافة السلع يتجاوز الـ6 أشهر، وفيما يتعلق بالطاقة فمصر لديها 3 سفن تغييز وسنؤمن احتياجات الكهرباء والصناعة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ضرورة دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء التصعيد والتوتر الدائر في المنطقة، متابعا أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها تضع كل السيناريوهات المحتملة لتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية - الإيرانية على الشأن الداخلى.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الصراع وتصاعد يجر أطراف أخري فى المنطقة ويجر بالعالم لحرب إقليمية.