شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الشيخ محمد حسان وتشييع الجنازة اليوم فى المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الداعية السلفي محمد حسان، وفاة والدته اليوم الأربعاء، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي يا نبض قلبى ونور عَينى ومُعلمتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون..



وتابع حسان:"أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن ينعم عليها بكرمه وعفوه وأن يُسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً.. صلاة الجنازة مغرب اليوم الأربعاء من مجمع أهل السنة بقرية دموه بالمنصورة".