شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: لجنة الأزمات تبحث كل سيناريوهات تداعيات حرب إيران وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ضرورة دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء التصعيد والتوتر الدائر في المنطقة، متابعا أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها تضع كل السيناريوهات المحتملة لتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية - الإيرانية على الشأن الداخلى.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الصراع وتصاعد يجر أطراف أخري فى المنطقة ويجر بالعالم لحرب إقليمية.