شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة خامسة من أسفل ركام المنزل المنهار فى السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

انتشل رجال الإنقاذ البرى جثة خامسة من أسفل ركام عقار السيدة زينب المنهار بعدما تم الاستعانة بلودر للعمل على تسهيل عمليات رفع ركام العقار المنهار، ويتم استكمال عمليات البحث عن باقى المفقودين وسط تواجد قيادات أمنية بالمكان.

وتستمع الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار منزل فى السيدة زينب، كما سيتم الاستماع لأقوال المصابين الناجين من المنزل المنهار.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع انهيار عقار السيدة زينب لتسهيل عمليات البحث عن مفقودين أسفل ركام العقار المنهار وتحسبا لحدوث اشتعال أثناء إجراء عمليات البحث ومنعا لوقوع أى مصابين نتيجة للصعق الكهربى.

وأخلت الأجهزة المعنية السكان من عقار مجاور لموقع انهيار منزل فى منطقة السيدة زينب تحسبا لحدوث اى تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.

وكان 4 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء اثر انهيار منزل من أرضى و4 طوابق بمنطقة السيدة زينب ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بانهيار منزل فى السيدة زينب وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من أرضى و4 طوابق فى السيدة زينب وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين ونتج عن الانهيار وفاة 4 أشخاص بينهم سيدة وإصابة 7 آخرين ونقلوا إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.