شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: سوء تقدير للمسار الملاحى وراء تصادم سفينتين فى بحر عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، أن المعلومات الأولية بشأن حادث التصادم العرضى الذى وقع أمس الثلاثاء، بين سفينتين فى بحر عمان، على بعد 24 ميلاً بحرياً من سواحل دولة الإمارات تشير إلى أن الحادث نجم عن سوء تقدير فى المسار الملاحى من إحدى السفينتين.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الجهات المختصة تلقت فى الساعة الوأحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بلاغاً بشأن حادث الـ تصادم بين سفينتين، إحداهما ناقلة تدعى "ADALYNN" وترفع علم دولة أنتيغوا وباربودا، والأخرى سفينة شحن تدعى"Front Eagle" تحمل علم جمهورية ليبيريا.

وأضافت أن الحادث أسفر عن أضرار سطحية محدودة فى الهيكل الخارجى للسفينتين، وتسريب نفطى بسيط، واندلاع حريق فى خزان الوقود بإحدى السفينتين، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل معه وإطفائه، فيما لم يتم رصد أى إصابات بين أفراد الطاقمين.

وأكدت الوزارة أن التحقيق ألفنى جار بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، وذلك فى إطار الشفافية ووفقاً لأعلى المعايير البحرية الدولية.

وأشادت الوزارة بسرعة استجابة فرق الإنقإذ وكفاءتها العالية فى التعامل مع الموقف، حيث تم تنفيذ عملية إخلاء آمنة لأفراد طاقم ناقلة النفط "ADALYNN" البالغ عددهم 24 فرداً، ونقلهم إلى ميناء خورفكان بسلام عبر زوارق البحث والإنقإذ التابعة لحرس السواحل بالحرس الوطنى والجهات البحرية المختصة.

وأكدت الوزارة استمرارها فى مراقبة وتقييم الوضع لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية، مشيدة بالتكامل المؤسسى والاستعداد الدائم للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة واحترافية.