شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لبرنامج الملحقين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2025، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات.

وتقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (747) طالب، نجح منهم (699) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (93.57%)، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (485) طالبا، نجح منهم (454) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (93.61%).‏

وتقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية ‏عدد (668) طالبا وطالبة، نجح منهم (629) طالبا وطالبة، بنسبة نجاح (94.16%).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق، مشيدا بجهود قطاع المعاهد الأزهرية مع أبنائنا في الخارج.