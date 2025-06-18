شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُعلن عن بدء اختبارات المتقدمين لوظائف بمجال تربية الدواجن بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء ،عن بدء الإختبارات للمُتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا، للشباب المصري الراغب في العمل بمهنة تربية دواجن بإحدى المزارع بالمملكة الأردنية الهاشمية برواتب مجزية، وإمتيازات إجتماعية وصحية.



وقال الوزير، إن هذه الإختبارات تأتي في إطار جهود الوزارة نحو توفير فرص عمل للشباب بالخارج، تنسيقًا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.



وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن "الوزارة" شهدت اليوم هذه الإختبارات الجديدة، وأوضحت أن الراتب يصل إلى 290 دينار أردني كل شهر، وينطبق علي هؤلاء العمال، قانون العمل الأردني الخاص بالاجازات السنوية والعمل الإضافي، والضمان الاجتماعي وغيرها .