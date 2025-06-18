شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحي تعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير اللوائح والإجراءات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الأداء الطبي والإداري، عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، ضم مديري الفروع، ومديري الشؤون الطبية، ومديري التموين الطبي، بحضور الإدارات المركزية والعموم بالهيئة، وذلك بالقاعة الرئيسية بمركز تدريب المقطم.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة لمتابعة سير العمل بكافة الفروع ومراجعة السياسات والإجراءات المستحدثة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

وقد تناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها:

- استعراض اللوائح والبروتوكولات الجديدة في مجال الشؤون الطبية.

- مناقشة قرارات الترقيات للعام 2025.

- مراجعة ضوابط التعاقد مع الجهات الخارجية المقدمة للخدمات الصحية.

- اعتماد آليات المراجعة الفنية للمطالبات المالية للجهات المتعاقدة.

- تنظيم آليات التحويلات الخارجية للمرضى بما يحقق الجودة والسرعة.

-؟تطوير أساليب تنظيم العمل بمكاتب الدخول ووحدات CMO بالمستشفيات.

- دراسة تطبيق نظام الدوام المرن لدعم التوازن بين الكفاءة واحتياجات العاملين.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى أهمية تكامل الجهود بين جميع القطاعات، وضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمة، مشددًا على مبدأ الشفافية والانضباط المؤسسي في جميع التعاملات، لا سيما مع الجهات المتعاقدة.

وفي ختام الاجتماع، تم إصدار عدد من التوصيات لضمان التطبيق العملي للمستجدات، مع التأكيد على استمرارية المتابعة الميدانية، وتقديم الدعم اللازم للكوادر الطبية والإدارية بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية