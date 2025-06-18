شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الدولة تضع الشباب فى مقدمة أولوياتها وتسعى إلى تمكينهم والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعضاء برلمان طلائع المحافظة، وذلك بمناسبة فوز عدد من أبنائها ضمن فعاليات برلمان الطلائع، والتي تُعد إحدى المبادرات الوطنية الهامة المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته، هنأ المحافظ أعضاء البرلمان الفائزين من طليعة الشباب الواعد وقادة المستقبل، مؤكدًا أن برلمان الطلائع يُعد من الآليات الفاعلة في العمل التطوعي، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، ومحاكاة التجربة البرلمانية المصرية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتنمية وعيهم بقضايا مجتمعهم، وتدريبهم على التفكير التحليلي ووضع الحلول العملية للمشكلات إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وحرص المحافظ خلال الفاعلية على تكريم أعضاء برلمان الطلائع الفائزين، مؤكدًا أن هذه المرحلة العمرية تمثل حجر الأساس في تشكيل شخصية الشباب ومن خلالها تتحقق خطوات مهمة نحو بناء أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في جهود التنمية والتطوير، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في هذا السياق، عبر برامج ومبادرات تُعزز من مكانة الشباب وتُمكنهم من تولي مواقع القيادة.

وخلال اللقاء، وجّه محافظ الجيزة رسالة مباشرة لأبنائه من الطلائع، قائلاً: "إن برلمان الطلائع يمثل صوتكم الحقيقي الذي يُعبّر عن طموحاتكم وأفكاركم، ويساعد مؤسسات الدولة في فهم تطلعاتكم وطريقة تعاملكم مع التحديات لذا أدعوكم لاستثمار هذه الفرصة المتميزة في تعزيز مهاراتكم والانخراط في الأنشطة والمبادرات المختلفة، والمشاركة الفاعلة في قضايا المجتمع، بما يسهم في بناء شخصيتكم وتنمية إدراككم بالواقع والمستقبل".

وفي ختام اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص تقديره وترحيبه بأعضاء برلمان الطلائع، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الشباب في مقدمة أولوياتها وتسعى بكل السبل إلى تمكينهم وإعدادهم ليكونوا رواد الغد في شتى مجالات العمل الوطني.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن برلمان الطلائع يُعد من أعرق الكيانات الشبابية التي تحظى باهتمام بالغ من وزارة الشباب والرياضة نظرًا لأهميته في إعداد أجيال قادرة على قيادة المجتمع.

وأشار إلى أن طلائع الجيزة يجب أن يكونوا نموذجًا يُحتذى به للأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لهم، وتقديم الدعم اللازم في أي وقت، موجهًا الشكر إلى للسيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لحرصه علي الالتقاء مع الشباب.

وأكد الشباب المشاركين خلال اللقاء علي سعادتهم بالاستقبال والدعم الكبير الذي حظوا به من القيادات التنفيذية، مشيرين إلى أن برلمان الطلائع أتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم والتعرف عن قرب على طبيعة العمل العام، معبرين عن رغبتهم في المشاركة الفاعلة بمبادرات تنموية ومجتمعية تسهم في النهوض بمحافظتهم ووطنهم.