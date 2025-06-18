شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنصح بالتباعد بين فترات الحمل لتجنب مشاكل التوحد بين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

بحثت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، مع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي سبل التعاون لتعزيز الصحة الإنجابية والعمل السكانى بـ محافظة قنا، بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، والدكتور علي الدين القصبي أستاذ علم الاجتماع المساعد وممثل الجامعة في المجلس الإقليمي واللجنة التنسيقية للسكان.



وأشادت نائب وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع بالجهود المبذولة في الملف السكاني في محافظة قنا، ودور الجامعة البارز في تنفيذ القوافل الطبية، لتحسين الخصائص السكانية ورسم صورة إيجابية للمؤشرات السكانية في المحافظة، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وحل القضية السكانية، بالتركيز على تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية الآمنة، والرضاعة الطبيعية، وتخفيف معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا.



كما أكدت على أهمية التباعد بين الحمل، وما ينجم عنه من مشكلات صحية، مثل ارتفاع معدلات التوحد بين الأطفال، والأنيميا، وضعف الأداء المدرسي، والتقزم الناتج عن سوء التغذية، وكذلك السمنة، والهزال، والمشاكل النفسية للأطفال، مؤكدة على ضرورة تكامل الجهود لضمان تحسين المؤشرات الصحية والسكانية في إطار رؤية تنموية شاملة ومستدامة.



كما بحثت الدكتورة عبلة الألفي خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال التوعية بخدمات الصحة الإنجابية، وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا، وتحسين خدمات حديثي الولادة، ونشر الوعي بالقضية السكانية والتنمية البشرية بين طلاب الجامعة من منظور المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب وسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية.



ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بالدور الحيوي الذي يقوم به المجلس القومي للسكان في التعامل مع التحديات السكانية، من خلال خطة مدروسة للتعريف بمحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة من خلال العمل المشترك مع مختلف الجهات.



كما أثنى "عكاوي" على الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بمحافظة قنا، والتي شاركت فيها الجامعة بفاعلية من خلال تنفيذ قوافل طبية متكاملة في قرى الاستهداف، ومنها قرية بخانس بمركز أبو تشت، إلى جانب تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية داخل القرى والنجوع.



وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحقيق تغيير ملموس في مواجهة التحديات السكانية، وذلك ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، بهدف رفع الوعي الصحي والمجتمعي وتعزيز مفاهيم الصحة الإنجابية.

ومن جهته أكد الدكتور علي الدين القصبي ممثل الجامعة في المجلس الإقليمي على التثقيف السكاني للشباب الجامعي، ولا سيما من أبناء مناطق استهداف الخطة العاجلة في محافظة قنا مركزي أبو تشت ، ودشنا وضروره توعيتهم بالقضية السكانية من حيث الحجم أو التوزيع والمشكلات المرتبطة بها كالبطالة وزواج الأطفال.