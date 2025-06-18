شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة بملف التقديم للصف الأول الابتدائى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب انتهاء المدة المحددة للتقديم للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2025.2026، والتى تنتهى بنهاية يونيو الجارى، حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة عند التقديم للصف الأول الابتدائي 2025، وتشمل: أصل وصورة لشهادة ميلاد مميكنة حديثة للطفل وأصل وصورة بطاقة الأب والأم وصورة من عقد الإيجار أو وصل كهرباء و8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6، والبطاقة الصحية الخاصة بالطفل، بالإضافة إلى إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2026.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتحت باب التقدم للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل بداية من 1حتى 30 يونيو الجارى.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا لجميع المديريات التعليمية بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسى 2026/2025، وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالى من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة وتعظيم منافع الاغراض المخصصة من أجلها، كالتالى:

- استمرار العمل بضوابط القرار الوزاري رقم ( 162 ) بتاريخ ٢٠٢٤/۹/۱۲ الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي ۲۰۲٥/۲۰۲٤ طبقا للفئات السداد المبلغة للهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الالكترونى المتعاقد معها من قبل الوزارة وذلك للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الأول رياض الأطفال.



والصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوي بنوعيه ( عام وفني ) وكذلك فصول الخدمات المسائية ( عام و وفني ) للعام الدراسى المقبل 2026، مع التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب كاحد مسوغات قبول الملف.