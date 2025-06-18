شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منتصف الليل .. شاهد قمر التربيع الأخير يزين السماء فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

يصل لحظة التربيع الأخير لـ شهر ذو الحجة مساء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 عند الساعة 10:19 مساءً بتوقيت مكة (07:19 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون قد أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيبقى يزين السماء حتى بقية الليل وسيُرصد عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الخميس ثم يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

وتعد فترة التربيع الأخير، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا، من أفضل الأوقات لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام منظار أو تلسكوب صغير، إذ تبدو الجبال والفوهات القمرية واضحة جداً، خاصة على امتداد الخط الفاصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي (ما يعرف بـ"الحد الفاصل") نتيجة تداخل الضوء والظلال، ما يمنح المنظر مظهرًا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية لعشاق التصوير الفلكي.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس تدريجيًا حتى يصل القمر إلى طور هلال نهاية الشهر، ويرصد قبيل شروق الشمس، استعدادًا لوصوله إلى منزلة الاقتران إيذانًا ببدء شهر محرم 1447.