شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية وبرئاسة وإشراف الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، في الفترة من السبت 21 يونيو وحتى الاثنين 23 يونيو في قاعة المؤتمرات بالكلية، حيث يتم تخصيص يوم السبت لمناقشة مشروعات المنصات الرقمية وتتشكل لجنة تحكيمها من الخبراء: هيثم الصاوي، هيثم أبو عقرب، محمد عدلي، علي الحسيني وتترأس اللجنة الدكتورة منى مجدي الأستاذ المساعد بالقسم

أما يوم الأحد سيتم تحكيم الأفلام التسجيلية التي تتشكل لجنة تقييمها من الخبراء: د. عماد ربيع، المخرجة لمياء رمضان، الإعلامي جمال عنايت، المخرج شريف سعيد ويرأس اللجنة الدكتور عصام نصر الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون.

أما عن المشروعات الإذاعية فتم تخصيص يوم الاثنين لتقييمها وترأس لجنة تحكميها د. جيهان يسري العميد الأسبق للكلية وتتشكل اللجنة من الإذاعيين: ماهر عبد العزيز، نادية مبروك، طارق أبو السعود، علي الطواب، محمود السعيد.

و صرحت الدكتورة شيماء ذو الفقار أن هذا العام يشهد تنافسا بين 9 مشروعات إذاعية و9 أفلام تسجيلية ولأول مرة يتم إنتاج منصات رقمية متكاملة ويبلغ عددها 4 مشروعات مضيفة أن مشروعات التخرج هذا العام تعكس حسا وطنيا كبيرا لدى الطلاب لأن أغلب موضوعات المشروعات تتناول الفلكور والفن والتراث المصري بكافة مقوماته دعما للهوية المصرية وتستعرض قصص العديد من المواطنين المصريين المبدعين بكافة المجالات فضلا عن مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية وتعزيز الوعي الجماهيري بشأنها وتقديم رسائل هادفة تخدم المجتمع المصري.

وأوضحت الدكتورة شيماء ذو الفقار أن مشاريع التخرج تعد فرصة سنوية للتميز والإبداع فهى تكلل جهود أربعة أعوام من المعرفة النظرية لتتحول للمجال التطبيقي العملي حيث يمنح المشروع مساحة مهنية وإبداعية للطالب ليُظهر أفكاره وقدرته على تناول قضايا مجتمعية أو إنسانية بأسلوب إعلامي وفني مؤثر وتنمية حسه النقدي والابتكاري في الطرح والمعالجة فضلا عن كونها مدخلا لسوق العمل إذ أن بعض المشاريع قد تنال إعجاب جهات إنتاج أو قنوات أو إذاعات تتولى التسويق لها أو توفر فرصا لتوظيف بعض الخريجين وقد تكون بداية لعلاقات مهنية مع مؤسسات إعلامية مما يمنح الطالب/ة الثقة في قدراته المهنية.

أفكار تنحاز للوطن والمواطن وتدعم الهوية المصرية:

تستعرض الأفلام التسجيلية التي نفذها الطلاب هذا العام العديد من الموضوعات الثقافية والاجتماعية وتتميز بتنوعها جغرافيا فهى لا تركز على مواطني القاهرة الكبرى بل تنطلق إلى العديد من القرى الريفية ومحافظات الصعيد ومن هذه الأفلام: (لأجلِكِ) و الذي يتناول معاني التضحية في أبهى صورها من خلال قصص حقيقية لنساء ضحين بأنفسهن لأجل من يحبون، (ابن الحتة) يدور حول سكان المناطق الشعبية ويسلط الضوء علي السمات الإيجابية لأهل هذه المناطق التي خرج منها الكثير من العظماء في مختلف المجالات، (021) ويدور حول دعم ثقافة الاختلاف أما عن (ديمومة) يسلط الضوء على نماذج لأبرز العلماء والأدباء والفنانين المصريين. (وجار) الذي يتناول معنى وأهمية الدوائر الآمنة في حياة الإنسان على مختلف الأصعدة الشخصية والاجتماعية والعملية، (دنيا تدور) يتناول اختلاف الأجيال ، "باب وشباك" وهو رحلة استثنائية الى قلب الريف المصري بقرية استطاعت أن تشق طريقها نحو الاكتفاء الذاتي والتمكين الاقتصادي و "على صعيد مصر": رحلة ملحمية من قلب القاهرة إلي عمق صعيد مصر ، تستعرض الرحلة خلال محطاتها حياة نابضة بالأصالة والتمسك بالهوية ، أما فيلم (مقام) عن فن الموال الشعبي وتطوره.

وتماشيا مع تحديات الإعلام الرقمي ومتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي لأول مرة يتم إنتاج 4 منصات رقمية تليفزيونية بمحتواها وهى : "موروث" تسوق وتعيد إحياء الفن الشعبي المصري، "إترونوبيا" التي تتناول الثقافة النوبية، "في محطة مصر"، "مسار" للبحث عن الذات والاستعداد للمستقبل.

وعن مشروعات شعبة الراديو تتنافس 9 مشروعات تطرح العديد من القضايا الفلسفية والنفسية والاجتماعية والتكنولوجية ومنها: (كود Z) ويتناول أثر استخدام تطبيقات الدردشة الذكية على شكل التواصل الاجتماعي، (ابن أصل) ويتناول المزارع المصري وكونه أساس الهوية المصرية، (أسير) ويستعرض فكرة التعلق المرضي بالأشخاص أو الأشياء، (لأجلهم) عن العطاء والتضحية والإيثار، (نيوتون) عن التصنيفات والانواع المتعددة للموسيقى، (صدى) ويتناول دور الأغاني الوطنية في تشكيل وجدان الشعب، (تذكرة) ويتناول سينما المكفوفين وأهميتها ومقومات صناعتها، (ردة روح) عن أهمية الأمل وتجاوز الألم بحياتنا، (الشريط الرابع) ويتناول أدوار وأدوات القوة الناعمة المصرية وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي.

تكريمات خاصة لضيوف شرف المهرجان:

كما يشهد المهرجان في يومه الثاني تكريم كل من سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و غادة الفقي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري تقديرا لجهودهما ومسيرة عطائهما بمجال العمل الإعلامي والإخباري.