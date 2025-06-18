شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: كلمة مصر بالأمم المتحدة تاريخية وتؤكد التزامنا بخطة وقف الإبادة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، إن الكلمة التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بـ"الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أبلغ رد ورسالة قوية من مصر الي العالم بأنه قد حان الوقت لتصحيح حق استعمال "الفيتو" في وقف نزيف الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وكذلك وقف الحرب الاسرائيلية الايرانية ومنع التصعيد حتى لا تتحول المنطقة الي كره لهب تحرق الجميع.

وأكد عيش، في بيان: أن الفيتو الأمريكي يضمن لدولة الاحتلال علي مدار التاريخ القديم والحديث التصرف كيفما تشاء وقتما تشاء وهو ما يهدد السلام في منطقة الشرق الاوسط، ويؤثر علي أمن وسلامة المنطقة، ومن هذا المنطلق كانت كلمة مندوب مصر السفير أسامة عبدالخالق "تاريخية" ومتوقع أن تكون بداية حقيقية للمطالبة بتصحيح العوار الذى يشوب استعمال هذا الحق في غير محلة ولخدمة دولة الاحتلال، ومن منطلق قوة هذا الحق في وقف وتمرير القرارات الدولية كان لابد وان يكون وسيلة للدفاع عن المدنيين وحمايتهم من ويلات الحروب وليس وسيلة لتوفير الحماية للجاني، وهو إصلاح لخلل جوهري يعرقل تنفيذ العدالة الدولية بمفهومها الشامل، مشيرًا الي اهمية مطالبة مصر كذلك بأخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل والتي تضمن للمنطقة سلام طويل وشامل وحق اصيل حتى تعيش دول المنطقة في أمان.

وجدد "عيش" نداءة إلي كل عمال مصر والعرب بضرورة الاصطفاف في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية من أجل وقف الحرب وأحلال السلام العادل والشامل الذي يضمن للأجيال القادمة حقها في العيش بسلام.

وكان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، قد طالب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بضرورة إصلاح منظومة مجلس الأمن، مشددًا على أن دولة الاحتلال ترتكب مجازر في قطاع غزة، في ظل صمت دولي غير مبرر.

وطالب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل من أجل وقف عدوانها المتواصل على القطاع، مشيرًا إلى أن مصر تواصل مساعيها المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرًا من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.