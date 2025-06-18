شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. أهم الأسئلة وإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة، الأحد المقبل 22 يونيو 2025، امتحان مادة اللغة العربية، وذلك ثالث أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، التي بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة اللغة العربية، يستطيعون من خلالها التدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي بنظام (الاختيار من متعدد)، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن امتحان اللغة العربية، يتضمن 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.