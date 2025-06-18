شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 18 يونيو 2025 إلى الإثنين 23 يونيو 2025.

ويسود طقس مائل للحرارة الى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ومتوقع شبورة مائية من 8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا يومى الأربعاء 18 يونيو والخميس 19 يونيو على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وتشهد هذه الفترة نشاط رياح من الأربعاء 18 يونيو إلى الإثنين 23 يونيو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 26 درجة.



