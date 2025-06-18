شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يهدى مفتاح المدينة لمجدى يعقوب ويطلق اسمه على محور الخزان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أهدى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مفتاح المدينة للدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى تقديراً لدوره الوطنى ورسالته الإنسانية والطبية والعلمية والبحثية التى يقدمها للعالم أجمع.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ أسوان، لمركز القلب بأسوان، ولقاءه بالدكتور مجدى يعقوب، فى حضور الدكتور محمد زكريا مدير المركز، وقدم الدكتور مجدى يعقوب، شكره لمحافظ أسوان، على حرصه لزيارة المركز ، وجهوده لتقديم أوجه الدعم له لأداء رسالته السامية على أكمل وجه.

وأثناء الزيارة، أكد محافظ أسوان، أنه جارى التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل، لإطلاق اسم السير مجدى يعقوب على محور وكوبرى بديل خزان أسوان تقديراً وعرفاناً ورداً للجميل لأبرز الرموز الوطنية المخلصة والأيقونة الإنسانية وفخر مصر الذى ساهم بخدماتها الجليلة فى توفير خدمة طبية مجانية بشكل راقى وحضارى وجودة عالية ، وتحويل عروس المشاتى لقبلة للسياحة العلاجية فى ظل تقديم العلاج للوافدين من الدول الصديقة ليثبت بأن مصر دائماً غنية بعلمائها ومبدعيها والذين لهم أكبر الأثر فى أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة الإنسانية.

وأشار، إلى أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستكمال تقديم المركز لخدماته ، فضلاً عن الاهتمام بمواصلة تطوير المنطقة المحيطة بالمركز ، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالطريق المؤدى إليه ليكون دائماً واجهة مشرفة لاستقبال الحالات المرضية المترددة عليه من داخل وخارج مصر.

والجدير بالذكر بأن مركز الدكتور مجدى يعقوب يشهد سنوياً إجراء ما يزيد عن 4500 تدخل طبى ما بين جراحات قلب مفتوح وقساطر قلبية ، كما يتم إجراء الكشف بالعيادات خلال العام لما يزيد عن 45 ألف مريض ، ويضم المركز 100 سرير موزعة على عدة أقسام منها قسم الرعاية المركزة للأطفال والكبار ، وأيضاً غرفتين عمليات مجهزتين بنظام الكبسولات الأمريكية ، بجانب قسم رعاية فندقية ، بالإضافة إلى قسم رعاية قسطرة القلب، فضلاً عن العيادات الخارجية وغرف فندقية للمرضى ، وقسم للأبحاث العلمية والتدريب لإعداد كوادر بشرية وجيل ثانى من الأطباء والممرضين والفنين الشباب المؤهلين على أعلى مستوى للتعامل مع المرضى والمساهمة فى التخفيف آلامهم .



لقاء محافظ أسوان ومجدى يعقوب



مجدى يعقوب ومحافظ أسوان



محافظ أسوان يزور مركز القلب ويلتقى بمجدى يعقوب