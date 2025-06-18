شكرا لقرائتكم خبر عن 40 درجة جنوبا..درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 18 يونيو 2025 إلى الإثنين 23 يونيو 2025.

وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى :

الأربعاء 18 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة



الخميس 19 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

الجمعة 20 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة



السبت 21 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة



الأحد 22 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة

الإثنين 23 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة

ويشهد اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 26 درجة.