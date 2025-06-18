شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

قررت النيابة العامة بمركز كفر صقر بـ محافظة الشرقية، حبس مدرسة تابعة لإدارة كفر صقر التعليمية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بمحاولة تسريب أحد امتحانات الثانوية العامة بإحدى اللجان بمدرسة بمركز كفر صقر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقيةـ تلقت إخطارا يفيد بضبط "هـ إ" 49 عاما، مدرسة بمدرسة تابعة لإدارة كفر صقر التعليمية؛ لاتهامها بمحاولة تسريب امتحان الثانوية العامة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام مراقب الدور فى لجان امتحانات الثانوية العامة داخل مدرسة بمركز كفر صقر بمتابعة مراقبة اللجان تلاحظ له وجود المدرسة المتهمة داخل إحدى دورات المياه المخصصة للبنين داخل المدرسة، وبضبطها وتفتيشها عثر بحوزتها هاتف محمول يحتوى على أسئلة وإجابات أحد امتحانات الثانوية العامة فى لجنة غير اللجنة المكلفة بملاحظة امتحاناتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7050 جنح مركز كفر صقر لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.