شكرا لقرائتكم خبر عن يضعفها أمام صواريخ إيران.. مسئول أمريكى: إسرائيل تواجه نقصا فى صواريخ آرو والان مع تفاصيل الخبر

قال مسئول أمريكى، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إسرائيل تواجه نقصا في صواريخ آرو الدفاعية الاعتراضية، مما يثير القلق على قدرتها على مواجهة الصواريخ الباليستية طويلة المدى من إيران.

وقال المسئول الأمريكي، الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن واشنطن كانت على دراية بمشاكل القدرات منذ أشهر، وإنها تعمل على تعزيز دفاعات إسرائيل بأنظمة برية وبحرية وجوية. ومنذ تصاعد الصراع في حزيران، أرسل البنتاجون المزيد من قدرات الدفاع الصاروخي إلى المنطقة.

وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية،: "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا الإسرائيليون الاستمرار في اعتراض الصواريخ طوال اليوم". وأضاف: "على الإسرائيليين وأصدقائهم التحرك بسرعة ووعي للقيام بكل ما يلزم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في بيان أنه "مستعد وجاهز للتعامل مع أي سيناريو"، إلا أنه رفض التعليق على "المسائل المتعلقة بالذخائر"، بحسب الصحيفة.

ويشار إلى أن نظام آرو عبارة عن نظام دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية (ABM) وهو أول صاروخ يطور من قبل إسرائيل والولايات المتحدة صمم خصيصا لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية على المستوى الإقليمي