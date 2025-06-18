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أعلنت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبى لمعهد تشنج خه - مصر للتحكم الذكى فى إشارات السكك الحديدية بالتعاون بين المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وشركة افيك انترناشيونال الدولية للمشروعات ومعهد نانجن لعلوم السكك الحديدية، وذلك في اطار التحديث والتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفي ضوء تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس هيئة السكك الحديدية المهندس محمد عامر باتخاذ كافة الاجراءات والاليات التي تساهم في تطوير والارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب ونقل الخبرات في مجال السكك الحديدية.



وحضر فعاليات التشغيل التجريبي كل من الدكتور محمد حسين نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية والدكتور طه رجب مدير المعهد العالى لتكنولوجيا النقل و الدكتور فارس عبدالسلام مدير عام معهد وردان، ولو تشون شنغ الوزير المستشار بسفارة الصين لدى مصر وساو يو مي - نائب مدير عام دائرة التعليم بمقاطعة جيانغسو، وتشيان رونغ رئيس مجلس إدارة شركة افيك انترناشيونال للمشاريع الهندسية و خه شنغ تشو أمين لجنة الحزب بالمعهد المبنى لتكنولجيا السكك الحديدية فى نانجينغ و تشو تشن كاى - المدير العام للتشغيل فى الخارج بشركة كاسكو لأنظمة الإشارات المحدودة، والمهندس ايهاب مراد رئيس الإدارة المركزية لتنمية المواهب بهيئة السكك الحديدية.

ويأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة النقل للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب ونقل الخبرات مع الجانب الصينى الذى يشارك فى إنشاء وتشغيل منظومة الجر السككى وبالاشتراك مع المعهد العالى لتكنولوجيا النقل للحصول على خريج متميز لديه القدرة على مواكبة التطوير الذى يشهده قطاع النقل والذي أصبح ملموسا على ارض الواقع.

وجدير بالذكر أنه قامت إدارة المعهد العالى لتكنولوجيا النقل منذ عام 2020 بعقد لقاءات داخل مصر وخارجها مع الجانب الصينى متمثلا فى شركة افيك الدولية لمشروعات النقل السككى والمسئولة عن إنشاء القطار الخفيف بمراحله الثلاثة ومعهد نانجنج لعلوم السكك الحديدية ومعهد كوانجو للتعاون فى إضافة بعض المناهج الدراسية وتبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية واكتساب الطلاب برنامج خاص بأحدث المعارف التكنولوجية فى مجال القطار الكهربائي بالصين بحيث يقوم الطالب بمداومة الحضور والدراسة بمقر المعهد بمصر لمدة ثلاثة فصول دراسية ثم يقوم باستكمال الدراسة لمدة ثلاثة فصول دراسية أخري بمعهد نانجينج لعلوم السكك الحديدية بدولة الصين ثم يعود لاستكمال دراسة السنة الرابعة بمصر والتخرج حاصلا على درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا من مصر ودرجة الدبلوم التكنولوجي المعتمد من دولة الصين، كما يتم تطوير المعامل التدريبية والمحاكيات بمقر المعهد بالإضافة إلى خلق كوادر أكاديمية وفنية من المحاضرين المصريين.



بدء التشغيل التجريبى لمعهد تشنج خه مصر للتحكم الذكى فى إشارات السكك الحديدية