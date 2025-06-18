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وزارة الصحة توضح أسباب إصفرار الأسنان.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 18 يونيو 2025 11:12 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب اصفرار الأسنان والتى تتضمن :-

- الطعام والشراب مثل القهوة الشاي، المشروبات الغازية الملونة

- استخدام منتجات التبغ منها تدخين السجائر ومضغ منتجات التبغ

- عدم الاهتمام بالعناية الصحية للأسنان: كعدم التنظيف بالفرشاة والخيط بشكل صحيح

- بعض الأمراض التي تؤثر سلبا في طبقة المينا

وتابعت وزارة الصحة: قد تعمل بعض طرق العلاج أو طرق الكشف عن الأمراض على تغير لون الأسنان مثل: الإشعاعات المستخدمة للرأس والرقبة أو العلاج الكيميائي.
 


اسباب اصفرار الأسنان

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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