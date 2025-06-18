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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أسباب إصفرار الأسنان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 18 يونيو 2025 11:12 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب اصفرار الأسنان والتى تتضمن :-
- الطعام والشراب مثل القهوة الشاي، المشروبات الغازية الملونة
- استخدام منتجات التبغ منها تدخين السجائر ومضغ منتجات التبغ
- عدم الاهتمام بالعناية الصحية للأسنان: كعدم التنظيف بالفرشاة والخيط بشكل صحيح
- بعض الأمراض التي تؤثر سلبا في طبقة المينا
وتابعت وزارة الصحة: قد تعمل بعض طرق العلاج أو طرق الكشف عن الأمراض على تغير لون الأسنان مثل: الإشعاعات المستخدمة للرأس والرقبة أو العلاج الكيميائي.
اسباب اصفرار الأسنان
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