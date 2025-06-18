شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع خبيرين دوليين تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"مافا شيبتا"، الخبير الدولي السابق في مجال إعداد الاستراتيجيات والسياسات الزراعية لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والعديد من المؤسسات الدولية والإقليمية، و"بابوكار ماني" رئيس مركز الأرز الأفريقي، لبحث تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية فى مصر والشراكة والاستثمار في القطاع الزراعي مع دول القارة الأفريقية.

وتناول اللقاء الذي حضره الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، سبل تعزيز وتطوير الاستراتيجيات والسياسات الزراعية في مصر، بما يتماشى مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع على المستوى العالمي، فضلًا عن الاستفادة من الفرص والموارد المتاحة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على رؤية الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وزيادة الإنتاجية الزراعية للعديد من المحاصيل، خاصة الاستراتيجية منها، فضلًا عن تحسين دخول المزارعين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وأشار فاروق إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا من الدولة المصرية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون والشراكة مع دول القارة السمراء، وذلك باعتبار مصر جزءًا مهمًا من قارة أفريقيا، والتي تحظى باهتمام بالغ بالنسبة لمصر، وهي الامتداد الطبيعي لها، كما أن التكامل والتنسيق المشترك يؤدي إلى نتائج إيجابية لتحقيق التنمية على مستوى القارة.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة تضم بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المستثمرين والخبراء والعلماء، لدراسة آلية تشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى إمكانية تعاون الخبيرين الدوليين مع هذه اللجنة لوضع استراتيجيات وخطوات عملية لتمكينها من تحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.

وأوضح فاروق أن الدولة المصرية حاليًا تشجع إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية، كما تم اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه، أعرب رئيس مركز الأرز الأفريقي عن سعادته باللقاء وقدم شرحًا عن آلية عمل وهيكل مركز الأرز الأفريقي الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، حيث يضم في عضويته 28 دولة من دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى رغبة مركز الأرز الأفريقي في تنظيم منتدى علمي استثماري بالقاهرة بنهاية العام الجاري بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك بهدف وضع آلية للتوسع في زراعة الأرز وزيادة الاستثمار الزراعي به في دول القارة الأفريقية ونقل الخبرة المصرية في هذا المجال لتحقيق الأمن الغذائي الأفريقي لعدد كبير من دول القارة الأفريقية، حيث كلف فاروق العلاقات الزراعية الخارجية بالتعاون والتنسيق مع مركز الأرز الأفريقي في هذا الأمر.

فيما أعرب "مافا شيبتا" عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالجهود المصرية المبذولة لتطوير القطاع الزراعي، كما استعرض بعض التجارب والممارسات الدولية في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الزراعية الفعالة، والتي تركز على الابتكار والاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في التنمية الزراعية، فضلًا عن زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وناقش اللقاء أيضًا عددًا من المحاور المهمة، من بينها: تعزيز الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتحسين إدارة الموارد، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة الإنتاج، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات بين وزارة الزراعة المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، بهدف صياغة سياسات زراعية شاملة ومستقبلية تضمن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الزراعة على تعزيز شراكاتها الدولية والاستفادة من الكفاءات العالمية لدعم جهودها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي.