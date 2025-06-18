شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات وداع خادمة بكنيسة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، خدمة شكر من أجل "ماما سعدية"، الخادمة بالكنيسة وزوجة الكنن القس نبيل عبدالله من الكنيسة الأسقفية بالسودان، بمشاركة القس الدكتور ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية وعدد من القساوسة وخدام الكنيسة السودانية، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية بمصر، أتقدم بخالص العزاء لأسرة ماما سعدية، وللكنيسة، نصلي أن الروح القدس المعزي يملأ قلوبنا جميعًا.

واختتم رئيس الأساقفة: رغم ألم الفراق، إلا أن لنا رجاء ثابت في المسيح الذي مات وقام، ولذلك فالموت لا يُنهي علاقتنا بالله. نحن نحزن، ونبكي كما بكى المسيح، لكن نعمة الله تملأنا بالسلام وسط الحزن. واختنا سعدية اجتازت وادي ظل الموت دون خوف، لأنها كانت متكلّة على الرب. نرنم شاكرين حياتها وخدمتها، ونصلي أن يملأ الرب قلوبنا بالتعزية، فقد كانت مصدر حب وسند دائم لكل من حولها.



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