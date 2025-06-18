شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رئيس جامعة حلوان.. رسالة علمية عن "منير كنعان" بمجمع الفنون والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء أكاديمية وثقافية متميزة، استضاف مجمع الفنون والثقافة بـ جامعة حلوان ، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة ياسمين هاني عبد الكريم حسن، بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، تحت عنوان: "الرسم والإخراج الصحفي عند منير كنعان"، وذلك بحضور لجنة علمية مرموقة من أساتذة الفنون الجميلة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالمجال الفني والثقافي، ويأتي عقد المناقشات العلمية والأكاديمية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، في إطار الدور التنويري والثقافي له بقيادة الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على الدور الرائد الذي تلعبه الجامعة في دعم الفنون والبحث الأكاديمي، مؤكدًا أن الفنون تمثل أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الوعي الثقافي والحضاري، وأن الجامعة تسعى دومًا لاحتضان المواهب وتوفير المناخ الملائم للإبداع والتميز.

وتُعد رسالة الباحثة دراسة فنية وتحليلية لأعمال الفنان منير كنعان، أحد أبرز رواد الفن التشكيلي في مصر، حيث تناولت الرسالة مراحله الفنية المختلفة، والتي تجاوزت 15 مرحلة، بدءًا من مرحلة الطبيعة الحية ورسم الشخصيات، مرورًا بالتجريدية و التعبيرية ثم مرحلة الكولاج، كما سلطت الضوء على أعماله الصحفية في مؤسسات بارزة مثل دار الهلال ومجلة آخر ساعة، ومقارنة إنتاجه الفني بعدد من الفنانين الأكاديميين، بهدف إبراز أوجه التشابه والاختلاف في المدارس الفنية المختلفة.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة د. أحمد نوار الأستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك بالكلية، مشرفاً ومقرراً، و د. عبد العزيز الجندي الأستاذ بقسم الجرافيك مشرفاً مشاركاً، د. میسون قطب الأستاذ بقسم الإعلان وعميد كلية الفنون التطبيقية السابق مناقشاً خارجياً ، و د. ايمان أسامة الأستاذ بقسم الجرافيك مناقشاً داخلياً.