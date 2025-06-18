شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين معمودية كنيسة رؤساء الملائكة بمدينة الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، حدثًا روحيًا ترأسه نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، تخلله تدشين معمودية كنيسة رؤساء الملائكة الكائنة داخل الكنيسة نفسها، وذلك في أجواء طقسية مهيبة ومفعمة بالإيمان.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الكنيسة، إلى جانب كهنة كنائس مدينة الأمل، كما شارك خورس الشمامسة، ولفيف من الأقباط، الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في هذه المناسبة الروحية المبهجة.

وجرت طقوس تدشين المعمودية حسب التقاليد الليتورجية المتبعة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تم تقديس المياه ومسح جرن المعمودية بالميرون المقدس، فى تأكيد رمزي على تكريس هذا المكان كموضع مقدس لبداية الحياة المسيحية للمؤمنين الجدد من خلال سر المعمودية، أحد أسرار الكنيسة السبعة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه المناسبة، التي تأتي في إطار جهود الكنيسة لتطوير خدماتها الروحية في مدينة الأمل، وتوفير الاحتياجات الرعوية المتزايدة في ظل النمو السكاني بالمنطقة.

وعقب القداس، أقيم احتفال خاص بمناسبة مرور 10 أعوام على رسامة نيافة الأنبا أكليمندس أسقفًا، حيث قدّم الآباء الكهنة التهاني لسيادته، معربين عن تقديرهم العميق لخدمته الرعوية المستمرة، وعطائه المتواصل في قيادة الكنيسة وخدمة أبناء الإيبارشية، منذ سيامته في مثل هذا اليوم من عام 2015 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يُذكر أن الأنبا أكليمندس يُعد من الأساقفة النشطين في العمل الرعوي والتعليمي، وقد عُرف عنه قربه من الناس، ومتابعته الدائمة لشؤون الكنائس والخدمات الكنسية والتعليمية والاجتماعية، ما جعله يحظى بمحبة واحترام شعبه في مختلف مناطق خدمته.

ويأتي هذا التدشين كجزء من خطة تطوير الكنائس والمنشآت الكنسية في مدينة الأمل، لمواكبة النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المنطقة، وتهيئة الكنائس لاستقبال الأعداد المتزايدة من الأقباط.