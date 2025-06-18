وزير التعليم العالى: لدينا 14 جامعة تكنولوجية ترتبط بشراكات مع جهات صناعية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة، وسوق العمل، من خلال تحديث المناهج الدراسية، وتوفير التدريب والتوظيف، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص في مجال الإسطمبات يهدف إلى توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات عبر برامج تدريبية، وشراكات صناعية، موضحًا أن هذه الجهود تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون بين التعليم والبحث العلمي والقطاع الصناعي.

وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء جامعة تكنولوجية متخصصة على مستوى الدلتا، تخدم مختلف مسارات التصنيع التكنولوجي، كما وجه الوزير بإمكانية دراسة مقترح برنامج دراسي بجامعة بنها التكنولوجية استجابة لاحتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تعزيز هذا التوجه وتوسيعه على مستوى الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا صناعيًّا لجامعة الدلتا التكنولوجية في إطلاق برنامجين دراسيين متخصصين، وهما برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف، وبرنامج تكنولوجيا تصنيع وإنتاج الإسطمبات، مؤكدا الدور فاعل في إعداد الخطط الدراسية لكلا البرنامجين، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي للطلاب ، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المعملية المتطورة المتاحة بها، بما يضمن ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتأهيل الطلاب لسوق العمل وفقًا لمتطلبات الصناعة الحديثة.

وأكد الوزير أننا لدينا 14 جامعة تكنولوجية ترتبط بشراكات مع جهات صناعية وإنتاجية على المستوى المحلي والدولي، وتشارك هذه الجامعات في التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى دورها الحيوي في إكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية لمواكبة سوق العمل، من خلال برامج تكنولوجية تدعم تطوير الصناعة في محيطها الجغرافي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.