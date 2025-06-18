شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: سنقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية فى إيران قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل قليل، أنهم سيقصفون رموزا سيادية وحكومية إضافية في إيران قريبا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن مقار الحكومة في إيران تتعرض للقصف والتدمير بدءا من هيئة البث.