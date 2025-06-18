شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: سنقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية فى إيران قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالأربعاء، 18 يونيو 2025 10:00 ص
قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل قليل، أنهم سيقصفون رموزا سيادية وحكومية إضافية في إيران قريبا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن مقار الحكومة في إيران تتعرض للقصف والتدمير بدءا من هيئة البث.
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