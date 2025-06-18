شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد ضوابط توزيع الكتب المدرسية بالمدارس الخاصة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار ما تذله من جهود لضبط آلية توزيع الكتب المدرسية ، بما يحقق خدمة تعليمية بمعايير عالية الجودة ، وحرصا على الحقوق المادية والأدبية للوزارة ومراعاة لما تتخذه الوزارة من إجراءات للتحضير لبدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 ، يراعى الالتزام من جانب المدارس الخاصة بكافة أنواعها ( عربي - لغات - دولي ) الآتي :

- تقديم حصر بالأعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة خاصة (عربي - لغات ) أو دولية وفقا للصفوف المرخص بها

- الالتزام بشراء كتب الوزارة من مخازن المديرية التعليمية التابع لها المدرسة وفقا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة وبحسب الكثافة المرخص بها ، وريد القيم المالية المستحقة عنها ، وذلك قبل بداية العام الدراسي وبحد أقصى أول أغسطس من كل عام وفقا للأعداد الواردة بالإحصاء الفعلي لكل صف بالمدرسة

- التزام المديرية التعليمية المختصة ( مخازن الكتب ) بتقديم الايصال الدال على سداد المدرسة لكتب الوزارة إلى الإدارة التعليمية ( شئون الطلاب ) مرفقا له بيانا بالكتب المشتراه وأعدادها.

- تقوم الإدارة التعليمية لشئون الطلاب بمراجعة أعداد الكتب المشتراه ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة ، تمهيدا لقيد الطلاب بسجلات الإدارة التعليمية في ضوء اعداد الكتب المشتراه فعليا وتسجيل العدد الذي تم شراء الكتب بناء عليه فقط دون غيره والمدون بإيصال سداد الكتب

- عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعداد الكتب المشتراه لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط ، ولن يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراه فعليا بما يترتب على ذلك من آثار

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الجهات التابعة تنفيذ كل التعليمات السابقة بكل دقة منعا للمساءلة القانونية.