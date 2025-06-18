شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيفية استخراج القيد العائلى المميكن دون تدخل بشرى والان مع تفاصيل الخبر

يستطيع المواطن استخراج "القيد العائلى المميكن" من خلال الماكينة الذكية (للقيد العائلى الفورى الرقمى) بمركز القطاع النموذجى بديوان القطاع بالعباسية والمزودة بخاصية التحصل النقدى والتى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلى المميكن "إذا كان سبق له استخراجه" من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.

ويقوم قطاع الأحوال المدنية بمختلف الخدمات الخاصة بأوجه الحالة المدنية للمواطن المصرى (الميلاد والزواج والطلاق والوفاة) وتسجيلها وإصدار الوثائق والمستندات الدالة عليها داخل وخارج البلاد، وكذا تصحيح البيانات المدونة بالسجلات وتغيير الأسماء والجنسية بناء على طلب المواطن وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويقوم قطاع الأحوال المدنية بإصدار الرقم القومى للمواطن منذ لحظة الميلاد وفيما يلى قائمة بالخدمات التى يقدمها قطاع الأحوال المدنية مقسمة طبقا لنوعياتها.