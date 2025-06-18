شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية: لا دليل على أنشطة إيرانية ممنهجة لتطوير سلاح نووى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل قليل، عن انه لا دليل على أنشطة إيرانية ممنهجة لتطوير سلاح نووي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكدت فى وقت ماضى، أن التصعيد العسكرى بين إيران إسرائيل يؤخر العمل نحو حل دبلوماسى، كما ثمنت التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيرانية والوكالة.