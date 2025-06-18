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إسرائيل تعلن مهاجمة موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزى لإيران الليلة الماضية

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إسرائيل تعلن مهاجمة موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزى لإيران الليلة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الأربعاء، 18 يونيو 2025 09:09 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، نقلا عن جيش الاحتلال بانه قال هاجمنا موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزى ومواقع لإنتاج الأسلحة لإيران الليلة الماضية.

يُذكر أن تل أبيب شنت فجر يوم الجمعة الماضى هجومًا جويًا واسعًا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية فى إيران، استهدف منشآت بارزة مثل نطنز وأصفهان وفوردو، فيما ردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية، مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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