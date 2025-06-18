شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن مهاجمة موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزى لإيران الليلة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، نقلا عن جيش الاحتلال بانه قال هاجمنا موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزى ومواقع لإنتاج الأسلحة لإيران الليلة الماضية.

يُذكر أن تل أبيب شنت فجر يوم الجمعة الماضى هجومًا جويًا واسعًا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية فى إيران، استهدف منشآت بارزة مثل نطنز وأصفهان وفوردو، فيما ردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية، مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي.



