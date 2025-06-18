شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى 7 محافظات بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت عدد من المحافظات فى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024-2025، وينشر ”الخليج 365” تباعًا النتائج فور اعتمادها من المحافظين.
نتيجة الشهادة الإعدادية
وفيما يلى نتيجة الشهادة الإعدادية فى 7 محافظات تم الإعلان عنها حتى الآن، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بنى سويف، والدقهلية، بورسعيد.
وينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية فى الـ7 محافظات على النحو التالي:
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد اضغط هنا..
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