شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة ينظم ملتقى توظيف غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف بمقر الجهاز لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك غدًا الخميس 19 يونيو 2025، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وأوضح الجهاز أن فرص العمل تتيح مزايا تشمل: مرتبات مجزية، وحوافز مجزية، وتأمين صحي واجتماعي، وفرص للترقي.

وأشار إلى أنه يشترط للتقديم على الوظائف المطلوبة، أن يكون سن المتقدم ما بين 18 و 35 سنة، والمؤهل متنوع، لافتًا إلى أنه يفضل الحضور لكافة المؤهلات.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب، أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه إلى مقر الجهاز الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، الخميس المقبل، والاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "01080552169 - 35720825 – 35711198".

جديرٌ بالذكر، أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أنشئ بالقرار رقم (3583) لسنة 1999 وهو يتبع محافظة الجيزة وله الشخصيه الاعتبارية المستقلة وهو المنوط به المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.