شكرا لقرائتكم خبر عن هام جدا.. أقوى 10 أسئلة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

ضمن سلسلة الدعم الأكاديمى الذى يقدمه ”الخليج 365” لـ طلاب الثانوية العامة، تأتى المراجعة النهائية فى مادة الاستاتيكا كأحد أبرز الأدوات التعليمية التى تساعد الطلاب على الاستعداد الفعّال لامتحانات نهاية العام الدراسى 2024/2025.

وتم إعداد المراجعة بعناية لتتضمن نماذج أسئلة استرشادية، تعكس طبيعة الامتحان الفعلى، وتغطى الجوانب الأساسية للمنهج بشكل مبسط وواضح، ما يتيح للطلاب فرصة مراجعة مركزة لأهم الموضوعات فى وقت قياسي.

ويشارك فى إعداد هذه المراجعة مجموعة من معلمى المواد المتخصصين بوزارة التربية والتعليم، الذين يسهمون بخبراتهم فى صياغة الأسئلة وتوضيح طريقة التعامل معها، بما يعزز من جاهزية الطلاب وثقتهم قبل دخول لجان الامتحان.

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة، وبدأت يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، حيث يؤدى طلاب الشعب المختلفة امتحاناتهم وفقًا للجداول المعتمدة، مع التزام الوزارة بتطبيق نظام التقييم الحديث المعتمد على الفهم والتحليل.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة



السؤال الأول



السؤال الثاني



السؤال الثالث



السؤال الرابع



السؤال الخامس



السؤال السادس



السؤال السابع



السؤال الثامن



السؤال التاسع