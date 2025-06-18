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هام جدا.. أقوى 10 أسئلة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

الأربعاء، 18 يونيو 2025 07:00 ص

ضمن سلسلة الدعم الأكاديمى الذى يقدمه ”الخليج 365” لـ طلاب الثانوية العامة، تأتى المراجعة النهائية فى مادة الاستاتيكا كأحد أبرز الأدوات التعليمية التى تساعد الطلاب على الاستعداد الفعّال لامتحانات نهاية العام الدراسى 2024/2025.

 

وتم إعداد المراجعة بعناية لتتضمن نماذج أسئلة استرشادية، تعكس طبيعة الامتحان الفعلى، وتغطى الجوانب الأساسية للمنهج بشكل مبسط وواضح، ما يتيح للطلاب فرصة مراجعة مركزة لأهم الموضوعات فى وقت قياسي.

 

ويشارك فى إعداد هذه المراجعة مجموعة من معلمى المواد المتخصصين بوزارة التربية والتعليم، الذين يسهمون بخبراتهم فى صياغة الأسئلة وتوضيح طريقة التعامل معها، بما يعزز من جاهزية الطلاب وثقتهم قبل دخول لجان الامتحان.

 

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة، وبدأت يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، حيث يؤدى طلاب الشعب المختلفة امتحاناتهم وفقًا للجداول المعتمدة، مع التزام الوزارة بتطبيق نظام التقييم الحديث المعتمد على الفهم والتحليل.

 

 

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

 

السؤال الأول
السؤال الأول

 

السؤال التاسع
السؤال الثاني

 

السؤال الثالث
السؤال الثالث

 

السؤال الثامن
السؤال الرابع

 

السؤال الثاني
السؤال الخامس

 

السؤال الخامس
السؤال السادس

 

السؤال الرابع
السؤال السابع

 

السؤال السابع
السؤال الثامن

 

السؤال السادس
السؤال التاسع

 

السؤال العاشر
السؤال العاشر

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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